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Безробітних в Україні
поменшало майже на 10%

Безробітних в Україні поменшало майже на 10%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:12

Безробітних в Україні поменшало майже на 10%

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Дивися повний текст Безробітних в Україні поменшало майже на 10%.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:19

Вот что безвиз животворящий делает. Проблема с безработицей решена :)
se64plus
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:49

Польская экономика цветёт и пахнет.)
NoNaMe
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:23

se64plus, руссо-пропаганда розганяє #зраду щодо безвізу, так наче ніхто не знає, що безвізова поїздка не дає права на працевлаштування. А для нелегалів різниці і так не було.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:24

NoNaMe, два з половиною мільйони поляків виїхали працювати в інші країни ЄС. Це називається "глобалізація", і це нормально.
Sharpe
 
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