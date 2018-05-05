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Безробітних в Україні
поменшало майже на 10%

Безробітних в Україні поменшало майже на 10%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:12

Безробітних в Україні поменшало майже на 10%

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Дивися повний текст Безробітних в Україні поменшало майже на 10%.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:19

Вот что безвиз животворящий делает. Проблема с безработицей решена :)
se64plus
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 13:49

Польская экономика цветёт и пахнет.)
NoNaMe
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:23

se64plus, руссо-пропаганда розганяє #зраду щодо безвізу, так наче ніхто не знає, що безвізова поїздка не дає права на працевлаштування. А для нелегалів різниці і так не було.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 14:24

NoNaMe, два з половиною мільйони поляків виїхали працювати в інші країни ЄС. Це називається "глобалізація", і це нормально.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:13

  Sharpe написав:NoNaMe, два з половиною мільйони поляків виїхали працювати в інші країни ЄС. Це називається "глобалізація", і це нормально.


...1,3 млн украинцев выехали в Польшу только в прошлом году.
Нескромный вопрос - кто едет в Украину?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:21

  Sharpe написав:se64plus, руссо-пропаганда розганяє #зраду щодо безвізу, так наче ніхто не знає, що безвізова поїздка не дає права на працевлаштування. А для нелегалів різниці і так не було.


...но в Польше по безвизу можно работать 9 месяцев в году, то есть, украинцы едут фактически на ПМЖ в Польшу, работают 9 месяцев, а потом берут 3-х месячный отпуск.
Фирма контрагентов выехала для выполнения подряда в Польшу, потом нашла подряд в Чехии, потом в Венгрии. В Украину вернулся только директор.
Результат - в Украине они не работают, не тратят деньги, не платят налоги, не делают отчисления в ПФУ, не создают ВВП.
Это неплохо, что люди нашли лучшее место, чем Украина, вопрос - кто будет кормить Украину? Панамские офшоры рошен?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:36

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Дивися повний текст Безробітних в Україні поменшало майже на 10%.

Меньше населения - меньше безработицы!
PROFIT!
Всё IMHO
Вкладчик1234
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