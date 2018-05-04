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НБУ очікує здешевлення вартості кредитів для бізнесу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 тра, 2018 16:53
Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк зазначає, що основний потенціал нового кредитування зосереджений в сегменті середнього бізнесу.
Дивися повний текст НБУ очікує здешевлення вартості кредитів для бізнесу
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Додано: Суб 05 тра, 2018 16:53
200 тыс.грн - это на мороженное бизнесмену ?
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