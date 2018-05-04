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Фінал Ліги чемпіонів:
Укрзалізниця пропонує...

Фінал Ліги чемпіонів: Укрзалізниця пропонує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 17:05

Фінал Ліги чемпіонів: Укрзалізниця пропонує...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник компанії Євген Кравцов.

Дивися повний текст Фінал Ліги чемпіонів: Укрзалізниця пропонує вболівальникам "лоукост номери".
R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 17:05

а как же теперь сдать однушку на Жылянской за 2000ойро/сутки?
Боже, Царя Шеколадного храни!
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antonivs3
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