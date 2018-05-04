Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник компанії Євген Кравцов.
Дивися повний текст Фінал Ліги чемпіонів: Укрзалізниця пропонує вболівальникам "лоукост номери".
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Додано: Суб 05 тра, 2018 17:05
Фінал Ліги чемпіонів: Укрзалізниця пропонує...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фінал Ліги чемпіонів: Укрзалізниця пропонує вболівальникам "лоукост номери".
Додано: Суб 05 тра, 2018 17:05
а как же теперь сдать однушку на Жылянской за 2000ойро/сутки?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
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