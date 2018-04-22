Про це він заявив в інтерв'ю німецькому журналу Focus.
Дивися повний текст Порошенко озвучив зв'язок між Антикорупційним судом і траншем МВФ.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 17:26
Порошенко озвучив зв'язок між Антикорупційним судом і...
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Дивися повний текст Порошенко озвучив зв'язок між Антикорупційним судом і траншем МВФ.
Додано: Суб 05 тра, 2018 20:00
а заводы все закрываются и закрываются, наверно темпов роста не выдерживают...
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