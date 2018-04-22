Про це він заявив в інтерв'ю німецькому журналу Focus.
Дивися повний текст Порошенко озвучив зв'язок між Антикорупційним судом і траншем МВФ.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 17:26
Порошенко озвучив зв'язок між Антикорупційним судом і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко озвучив зв'язок між Антикорупційним судом і траншем МВФ.
Додано: Суб 05 тра, 2018 20:00
а заводы все закрываются и закрываются, наверно темпов роста не выдерживают...
Додано: Нед 06 тра, 2018 10:41
Так аграрной стране заводы и не нужны, также как и высокообразованные граждане!
Удивительная страна - 25 лет прогибалась пред северным соседом, теперь продолжает делать тоже самое только перед западным - строить что то для самих себя похоже неспособны!
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