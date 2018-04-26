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Таксистам доведеться платити
величезні штрафи - рішення суду

Таксистам доведеться платити величезні штрафи - рішення суду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 20:45

Таксистам доведеться платити величезні штрафи - рішення суду

Пропонуємо до обговорення:
Київський апеляційний суд відхилив скаргу, подану Національною поліцією на рішення суду першої інстанції, який визнав бездіяльність поліції і не притягнення до адміністративної відповідальності таксистів-нелегалів.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 20:46

ну и как вони забираются штрафовать б***?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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