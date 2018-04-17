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Понад 1,1 млн га українських земель малопродуктивні -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 05 тра, 2018 22:20
Пропонуємо до обговорення:
Так вважає міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.
Дивися повний текст Понад 1,1 млн га українських земель малопродуктивні - Мінприроди
.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 22:21
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