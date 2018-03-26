Видання DigiTimes опублікувало прогноз попиту планшетів на другий квартал 2018 року. І для виробників він явно невтішний.
Дивися повний текст Попит падає: Планшети купують дедалі менше.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 04:50
Попит падає: Планшети купують дедалі менше
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Попит падає: Планшети купують дедалі менше.
Додано: Нед 06 тра, 2018 04:50
Фаблеты вытесняют. Смысл покупать недофункциональное устройство, если есть смарт с 5.99" дисплеем в компактном корпусе.
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