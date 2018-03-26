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Попит падає: Планшети
купують дедалі менше

Попит падає: Планшети купують дедалі менше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 04:50

Попит падає: Планшети купують дедалі менше

Пропонуємо до обговорення:
Видання DigiTimes опублікувало прогноз попиту планшетів на другий квартал 2018 року. І для виробників він явно невтішний.

Дивися повний текст Попит падає: Планшети купують дедалі менше.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 04:50

Фаблеты вытесняют. Смысл покупать недофункциональное устройство, если есть смарт с 5.99" дисплеем в компактном корпусе.
"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд
shev4uk
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shev4uk ну читать с него не удобно.
Nickmess
 
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