Видання DigiTimes опублікувало прогноз попиту планшетів на другий квартал 2018 року. І для виробників він явно невтішний.
Дивися повний текст Попит падає: Планшети купують дедалі менше.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 04:50
Попит падає: Планшети купують дедалі менше
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Попит падає: Планшети купують дедалі менше.
Додано: Нед 06 тра, 2018 04:50
Фаблеты вытесняют. Смысл покупать недофункциональное устройство, если есть смарт с 5.99" дисплеем в компактном корпусе.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 10:37
Спрос падает не только на планшеты, рынок смартфонов в прошлом году тоже просел.
Какой смысл покупать новый гаджет, если он почти ничем не отличается от моделей выпущенных пару лет назад?
Потребители постепенно умнеют
Додано: Нед 06 тра, 2018 10:42
Рынок насыщается... Смысл менять планшет которому 2-3 года и который в идеальном состоянии и все на нем работает как и прежде - ровно ноль!
Точно так же нет никакого смысла обновлять топовые планшеты на которых все летает как и прежде, экран шикарен, аккум в идеале, памяти достаточно, все радиомодули, включая LTE, работают, как и 2-3 года назад.
А вот когда покупать дешевый планшет, то там да, смысл его менять есть всегда: памяти хочется поболее, не помешал бы радиомодуль LTE, экран получше, да и быстродействия частенько не хватает... аккум же в китайце на третий год обычно поддыхает.
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