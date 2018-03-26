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Попит падає: Планшети
купують дедалі менше

Попит падає: Планшети купують дедалі менше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 04:50

Попит падає: Планшети купують дедалі менше

Пропонуємо до обговорення:
Видання DigiTimes опублікувало прогноз попиту планшетів на другий квартал 2018 року. І для виробників він явно невтішний.

Дивися повний текст Попит падає: Планшети купують дедалі менше.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 04:50

Фаблеты вытесняют. Смысл покупать недофункциональное устройство, если есть смарт с 5.99" дисплеем в компактном корпусе.
"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд
shev4uk
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 06:49

shev4uk ну читать с него не удобно.
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 10:37

Спрос падает не только на планшеты, рынок смартфонов в прошлом году тоже просел.
Какой смысл покупать новый гаджет, если он почти ничем не отличается от моделей выпущенных пару лет назад?
Потребители постепенно умнеют
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 10:42

Рынок насыщается... Смысл менять планшет которому 2-3 года и который в идеальном состоянии и все на нем работает как и прежде - ровно ноль!
Точно так же нет никакого смысла обновлять топовые планшеты на которых все летает как и прежде, экран шикарен, аккум в идеале, памяти достаточно, все радиомодули, включая LTE, работают, как и 2-3 года назад.
А вот когда покупать дешевый планшет, то там да, смысл его менять есть всегда: памяти хочется поболее, не помешал бы радиомодуль LTE, экран получше, да и быстродействия частенько не хватает... аккум же в китайце на третий год обычно поддыхает.
Watcher
 
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