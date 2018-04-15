Попит падає: Планшети купують дедалі менше

Додано: Нед 06 тра, 2018 15:51

RomanTik написав: Watcher написав: Рынок насыщается... Смысл менять планшет которому 2-3 года и который в идеальном состоянии и все на нем работает как и прежде - ровно ноль! Точно так же нет никакого смысла обновлять топовые планшеты на которых все летает как и прежде, экран шикарен, аккум в идеале, памяти достаточно, все радиомодули, включая LTE, работают, как и 2-3 года назад. А вот когда покупать дешевый планшет, то там да, смысл его менять есть всегда: памяти хочется поболее, не помешал бы радиомодуль LTE, экран получше, да и быстродействия частенько не хватает... аккум же в китайце на третий год обычно поддыхает. Рынок насыщается... Смысл менять планшет которому 2-3 года и который в идеальном состоянии и все на нем работает как и прежде - ровно ноль! Точно так же нет никакого смысла обновлять топовые планшеты на которых все летает как и прежде, экран шикарен, аккум в идеале, памяти достаточно, все радиомодули, включая LTE, работают, как и 2-3 года назад. А вот когда покупать дешевый планшет, то там да, смысл его менять есть всегда: памяти хочется поболее, не помешал бы радиомодуль LTE, экран получше, да и быстродействия частенько не хватает... аккум же в китайце на третий год обычно поддыхает.

менять девайс (будь то телефон или планшет) раз в 3 года - нормальная практика. Выходят новые версии ОС, ставят больше ОЗУ, более быстродействующие процессоры, выходят обновления программ заточенные под эти обновления и на старом железе - появляются тормоза. Да и внешний вид после трех лет использования тоже "тускнеет". менять девайс (будь то телефон или планшет) раз в 3 года - нормальная практика. Выходят новые версии ОС, ставят больше ОЗУ, более быстродействующие процессоры, выходят обновления программ заточенные под эти обновления и на старом железе - появляются тормоза. Да и внешний вид после трех лет использования тоже "тускнеет".

Не знаю насколько глубокие изменения произошли за последние три года, ну разве что 4G включили, так он у меня телефон поддерживал этот стандарт как и все другие еще на момент покупки в 2015 году, батарея как держала так и держит, насчет внешнего вида так вообще не понятно, может это важно для малолеток, особенно женского пола, одевать гаджет в чехол со стразиками, а так 5" в черном корпусе что раньше что сейчас выглядят одинаково...может, если играть на нем в каие-то продвинутые игры скорость новых процессоров и нужна, но для интернета, голосовой связи, просмотра ТВ и фильмов того что есть вполне хватает...лично для меня главным фактором для обмена девайса на новый есть еговыход из строя и не более