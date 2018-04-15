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Попит падає: Планшети
купують дедалі менше

Попит падає: Планшети купують дедалі менше
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 04:50

Попит падає: Планшети купують дедалі менше

Пропонуємо до обговорення:
Видання DigiTimes опублікувало прогноз попиту планшетів на другий квартал 2018 року. І для виробників він явно невтішний.

Дивися повний текст Попит падає: Планшети купують дедалі менше.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 04:50

Фаблеты вытесняют. Смысл покупать недофункциональное устройство, если есть смарт с 5.99" дисплеем в компактном корпусе.
"Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит" - Зигмунд Фрейд
shev4uk
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 06:49

shev4uk ну читать с него не удобно.
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 10:37

Спрос падает не только на планшеты, рынок смартфонов в прошлом году тоже просел.
Какой смысл покупать новый гаджет, если он почти ничем не отличается от моделей выпущенных пару лет назад?
Потребители постепенно умнеют
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 10:42

Рынок насыщается... Смысл менять планшет которому 2-3 года и который в идеальном состоянии и все на нем работает как и прежде - ровно ноль!
Точно так же нет никакого смысла обновлять топовые планшеты на которых все летает как и прежде, экран шикарен, аккум в идеале, памяти достаточно, все радиомодули, включая LTE, работают, как и 2-3 года назад.
А вот когда покупать дешевый планшет, то там да, смысл его менять есть всегда: памяти хочется поболее, не помешал бы радиомодуль LTE, экран получше, да и быстродействия частенько не хватает... аккум же в китайце на третий год обычно поддыхает.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 13:12

  Watcher написав:Рынок насыщается... Смысл менять планшет которому 2-3 года и который в идеальном состоянии и все на нем работает как и прежде - ровно ноль! Точно так же нет никакого смысла обновлять топовые планшеты на которых все летает как и прежде, экран шикарен, аккум в идеале, памяти достаточно, все радиомодули, включая LTE, работают, как и 2-3 года назад. А вот когда покупать дешевый планшет, то там да, смысл его менять есть всегда: памяти хочется поболее, не помешал бы радиомодуль LTE, экран получше, да и быстродействия частенько не хватает... аккум же в китайце на третий год обычно поддыхает.

менять девайс (будь то телефон или планшет) раз в 3 года - нормальная практика. Выходят новые версии ОС, ставят больше ОЗУ, более быстродействующие процессоры, выходят обновления программ заточенные под эти обновления и на старом железе - появляются тормоза. Да и внешний вид после трех лет использования тоже "тускнеет".
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 15:51

  RomanTik написав:
  Watcher написав:Рынок насыщается... Смысл менять планшет которому 2-3 года и который в идеальном состоянии и все на нем работает как и прежде - ровно ноль! Точно так же нет никакого смысла обновлять топовые планшеты на которых все летает как и прежде, экран шикарен, аккум в идеале, памяти достаточно, все радиомодули, включая LTE, работают, как и 2-3 года назад. А вот когда покупать дешевый планшет, то там да, смысл его менять есть всегда: памяти хочется поболее, не помешал бы радиомодуль LTE, экран получше, да и быстродействия частенько не хватает... аккум же в китайце на третий год обычно поддыхает.

менять девайс (будь то телефон или планшет) раз в 3 года - нормальная практика. Выходят новые версии ОС, ставят больше ОЗУ, более быстродействующие процессоры, выходят обновления программ заточенные под эти обновления и на старом железе - появляются тормоза. Да и внешний вид после трех лет использования тоже "тускнеет".


Не знаю насколько глубокие изменения произошли за последние три года, ну разве что 4G включили, так он у меня телефон поддерживал этот стандарт как и все другие еще на момент покупки в 2015 году, батарея как держала так и держит, насчет внешнего вида так вообще не понятно, может это важно для малолеток, особенно женского пола, одевать гаджет в чехол со стразиками, а так 5" в черном корпусе что раньше что сейчас выглядят одинаково...может, если играть на нем в каие-то продвинутые игры скорость новых процессоров и нужна, но для интернета, голосовой связи, просмотра ТВ и фильмов того что есть вполне хватает...лично для меня главным фактором для обмена девайса на новый есть его
выход из строя и не более
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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