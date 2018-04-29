Видання DigiTimes опублікувало прогноз попиту планшетів на другий квартал 2018 року. І для виробників він явно невтішний.
Дивися повний текст Попит падає: Планшети купують дедалі менше.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 04:50
Попит падає: Планшети купують дедалі менше
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Попит падає: Планшети купують дедалі менше.
Додано: Нед 06 тра, 2018 04:50
Фаблеты вытесняют. Смысл покупать недофункциональное устройство, если есть смарт с 5.99" дисплеем в компактном корпусе.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 10:37
Спрос падает не только на планшеты, рынок смартфонов в прошлом году тоже просел.
Какой смысл покупать новый гаджет, если он почти ничем не отличается от моделей выпущенных пару лет назад?
Потребители постепенно умнеют
Додано: Нед 06 тра, 2018 10:42
Рынок насыщается... Смысл менять планшет которому 2-3 года и который в идеальном состоянии и все на нем работает как и прежде - ровно ноль!
Точно так же нет никакого смысла обновлять топовые планшеты на которых все летает как и прежде, экран шикарен, аккум в идеале, памяти достаточно, все радиомодули, включая LTE, работают, как и 2-3 года назад.
А вот когда покупать дешевый планшет, то там да, смысл его менять есть всегда: памяти хочется поболее, не помешал бы радиомодуль LTE, экран получше, да и быстродействия частенько не хватает... аккум же в китайце на третий год обычно поддыхает.
Додано: Нед 06 тра, 2018 13:12
менять девайс (будь то телефон или планшет) раз в 3 года - нормальная практика. Выходят новые версии ОС, ставят больше ОЗУ, более быстродействующие процессоры, выходят обновления программ заточенные под эти обновления и на старом железе - появляются тормоза. Да и внешний вид после трех лет использования тоже "тускнеет".
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Додано: Нед 06 тра, 2018 15:51
Не знаю насколько глубокие изменения произошли за последние три года, ну разве что 4G включили, так у меня телефон поддерживал этот стандарт как и все другие еще на момент покупки в 2015 году, батарея как держала так и держит, насчет внешнего вида так вообще не понятно, может это важно для малолеток, особенно женского пола, одевать гаджет в чехол со стразиками, а так 5" в черном корпусе что раньше что сейчас выглядят одинаково...может, если играть на нем в каие-то продвинутые игры скорость новых процессоров и нужна, но для интернета, голосовой связи, просмотра ТВ и фильмов того что есть вполне хватает...лично для меня главным фактором для обмена девайса на новый есть его выход из строя и не более
Востаннє редагувалось antikkristall в Нед 06 тра, 2018 18:38, всього редагувалось 2 разів.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 06 тра, 2018 18:26
Re: Попит падає: Планшети купують дедалі менше
Я лично руководствуюсь не возрастом девайса, а его работоспособностью. Т.е или корпус уже сдает, или батарея (не ношу в ремонты, проще новый взять).
Хотя, по правде говоря, это примерно 3 года и получается.
А то, что там версия ОС вышла, или памяти накинули, если у меня работает то, чем я пользуюсь, мне оно по барабану.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 19:31
так в том то и дело - программы которые раньше работали четко, с выходом новых версий и обновлений, начинают либо тормозить либо требуют более свежую версию ОС, а к этому времени уже и корпус потерт и батарея теряет в емкости и всё это подталкивает к обновлению у-ва.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
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