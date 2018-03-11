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Пенсіонери «знищують»
світову економіку

Пенсіонери «знищують» світову економіку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 07:47

Пенсіонери «знищують» світову економіку

Пропонуємо до обговорення:
Розрив між витратами на пенсії і заощадженнями в світовій соціальній системі зростає.

Дивися повний текст Пенсіонери «знищують» світову економіку.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 07:47

В 60 лет пускать на собачий корм, собачки они милые :)
д***** однако... Но наши сразу подхватят ...
brk01230
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