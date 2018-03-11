Розрив між витратами на пенсії і заощадженнями в світовій соціальній системі зростає.
Дивися повний текст Пенсіонери «знищують» світову економіку.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 07:47
Пенсіонери «знищують» світову економіку
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Дивися повний текст Пенсіонери «знищують» світову економіку.
Додано: Нед 06 тра, 2018 07:47
В 60 лет пускать на собачий корм, собачки они милые :)
д***** однако... Но наши сразу подхватят ...
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