Розрив між витратами на пенсії і заощадженнями в світовій соціальній системі зростає.
Дивися повний текст Пенсіонери «знищують» світову економіку.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 07:47
Пенсіонери «знищують» світову економіку
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Дивися повний текст Пенсіонери «знищують» світову економіку.
Додано: Нед 06 тра, 2018 07:47
В 60 лет пускать на собачий корм, собачки они милые :)
д***** однако... Но наши сразу подхватят ...
Додано: Нед 06 тра, 2018 09:03
Это проблема совка, а не запада. Это в совке ждут пенсию,и если тебе 50+ то на работу хрен устроишься. На западе пашут 60+ и не думают ни про какую пенсию. Особенно если в голове не опилки
Додано: Нед 06 тра, 2018 09:29
На солідарній пенсії - мінімум (на хліб, дешеві ліки і комуналка), решта - накопичувальна - що заробив за життя - те витрачаєш на пенсії.
Додано: Нед 06 тра, 2018 09:46
1)Если хоть что-то знаешь или умеешь в Киеве всегда устроишься на работу, хоть в 70
2)В развитых странах у мужчин пенсия с 67, т.к. живут они до 80+,поэтому сравнивать глупо. И на пенсию они идут также как и в Украине - если есть на что на ней жить.
back in USSR
Додано: Нед 06 тра, 2018 09:48
1)на перечисленное вами сейчас средней( не минимальной) пенсии не хватит
2)а накапливать где, неужели в очередном фонде для лохов или в Украине уже можно свободно перемещать свои деньги по всему миру?
back in USSR
Додано: Нед 06 тра, 2018 10:02
А вы о каком "совке" рассуждает? О том, где "платили" трудоднями или о том где сгорели миллиарды сбережений на старость?
Додано: Нед 06 тра, 2018 10:22
Выводы очевидные: или поднять выход на пенсию до 90 лет или сократить срок жизни (через лекарства, обязательные прививки, пищевые добавки, кибер-оружие через телек или комп). И тогда мир заживёт!? Скинет с себя бремя....
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
Додано: Нед 06 тра, 2018 10:30
Смешно сказал, на 1000 грн/мес. возьмут любого.
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