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Пенсіонери «знищують»
світову економіку

Пенсіонери «знищують» світову економіку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 07:47

Пенсіонери «знищують» світову економіку

Пропонуємо до обговорення:
Розрив між витратами на пенсії і заощадженнями в світовій соціальній системі зростає.

Дивися повний текст Пенсіонери «знищують» світову економіку.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 07:47

В 60 лет пускать на собачий корм, собачки они милые :)
д***** однако... Но наши сразу подхватят ...
brk01230
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Никаких пенсий по старости,только по инвалидности
alexxxandrnick
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:03

Это проблема совка, а не запада. Это в совке ждут пенсию,и если тебе 50+ то на работу хрен устроишься. На западе пашут 60+ и не думают ни про какую пенсию. Особенно если в голове не опилки :)
darkangel
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:29

На солідарній пенсії - мінімум (на хліб, дешеві ліки і комуналка), решта - накопичувальна - що заробив за життя - те витрачаєш на пенсії.
manko74
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:46

  darkangel написав:Это проблема совка, а не запада. Это в совке ждут пенсию,и если тебе 50+ то на работу хрен устроишься. На западе пашут 60+ и не думают ни про какую пенсию. Особенно если в голове не опилки :)


1)Если хоть что-то знаешь или умеешь в Киеве всегда устроишься на работу, хоть в 70
2)В развитых странах у мужчин пенсия с 67, т.к. живут они до 80+,поэтому сравнивать глупо. И на пенсию они идут также как и в Украине - если есть на что на ней жить.
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:48

  manko74 написав:На солідарній пенсії - мінімум (на хліб, дешеві ліки і комуналка), решта - накопичувальна - що заробив за життя - те витрачаєш на пенсії.


1)на перечисленное вами сейчас средней( не минимальной) пенсии не хватит
2)а накапливать где, неужели в очередном фонде для лохов или в Украине уже можно свободно перемещать свои деньги по всему миру?
back in USSR
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 10:02

  darkangel написав:Это проблема совка, а не запада. Это в совке ждут пенсию,и если тебе 50+ то на работу хрен устроишься. На западе пашут 60+ и не думают ни про какую пенсию. Особенно если в голове не опилки

А вы о каком "совке" рассуждает? О том, где "платили" трудоднями или о том где сгорели миллиарды сбережений на старость?
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 10:22

Выводы очевидные: или поднять выход на пенсию до 90 лет или сократить срок жизни (через лекарства, обязательные прививки, пищевые добавки, кибер-оружие через телек или комп). И тогда мир заживёт!? Скинет с себя бремя....
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 10:30

  slavek написав:
  darkangel написав:Это проблема совка, а не запада. Это в совке ждут пенсию,и если тебе 50+ то на работу хрен устроишься. На западе пашут 60+ и не думают ни про какую пенсию. Особенно если в голове не опилки :)


1)Если хоть что-то знаешь или умеешь в Киеве всегда устроишься на работу, хоть в 70
2)В развитых странах у мужчин пенсия с 67, т.к. живут они до 80+,поэтому сравнивать глупо. И на пенсию они идут также как и в Украине - если есть на что на ней жить.

Смешно сказал, на 1000 грн/мес. возьмут любого.
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