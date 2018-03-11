Пенсіонери «знищують» світову економіку

Додано: Нед 06 тра, 2018 10:22

Выводы очевидные: или поднять выход на пенсию до 90 лет или сократить срок жизни (через лекарства, обязательные прививки, пищевые добавки, кибер-оружие через телек или комп). И тогда мир заживёт!? Скинет с себя бремя....

Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.