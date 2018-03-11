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Пенсіонери «знищують»
світову економіку

Пенсіонери «знищують» світову економіку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 11:28

  Moimir написав:
  darkangel написав:Это проблема совка, а не запада.
А вы о каком "совке" рассуждает? О том, где "платили" трудоднями или о том где сгорели миллиарды сбережений на старость?


Товарищу надо напомнить "о совке" который произошел в 2014-2015 годах, когда сгорели сбережения и накопления в десятках крупных (и крупнейших!) банков (страховых компаний в т.ч.) по всей стране тех, кто верил в систему долгосрочного накопления и собирал на безбедную старость, и не только...
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 11:39

  Moimir написав:
  darkangel написав:Это проблема совка, а не запада. Это в совке ждут пенсию,и если тебе 50+ то на работу хрен устроишься. На западе пашут 60+ и не думают ни про какую пенсию. Особенно если в голове не опилки

А вы о каком "совке" рассуждает? О том, где "платили" трудоднями или о том где сгорели миллиарды сбережений на старость?

О мировоззрении, когда ты думаешь, что за тебя всё сделают, особенно когда ты не контролируешь, то что делегировал.
darkangel
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 11:43

  Watcher написав:
  Moimir написав:
  darkangel написав:Это проблема совка, а не запада.
А вы о каком "совке" рассуждает? О том, где "платили" трудоднями или о том где сгорели миллиарды сбережений на старость?


Товарищу надо напомнить "о совке" который произошел в 2014-2015 годах, когда сгорели сбережения и накопления в десятках крупных (и крупнейших!) банков (страховых компаний в т.ч.) по всей стране тех, кто верил в систему долгосрочного накопления и собирал на безбедную старость, и не только...


Товарищу не нужно напоминать. Товарищ понимал всю глубину идиотизма происходящего и вышел из ситуации с нулевыми потерями. Даже не обладая никакими экспертными знаниями в экономике, коими товарищ и не обладал, можно было понять, что сейчас еб..нёт. Был только вопрос когда это сейчас случиться.

Та же ситуация была и в 2008. Полностью аналогично.
darkangel
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 12:08

  darkangel написав: О мировоззрении, когда ты думаешь, что за тебя всё сделают, особенно когда ты не контролируешь, то что делегировал.

Удивите меня- вы член профсоюза?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 12:10

  Moimir написав:
  darkangel написав: О мировоззрении, когда ты думаешь, что за тебя всё сделают, особенно когда ты не контролируешь, то что делегировал.

Удивите меня- вы член профсоюза?

Нет. Откуда такой вывод?
darkangel
 
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  #<12
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