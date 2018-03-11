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Пенсіонери «знищують» світову економіку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 тра, 2018 11:28
Moimir написав: darkangel написав:
Это проблема совка, а не запада.
А вы о каком "совке" рассуждает? О том, где "платили" трудоднями или о том где сгорели миллиарды сбережений на старость?
Товарищу надо напомнить "о совке" который произошел в 2014-2015 годах, когда сгорели сбережения и накопления в десятках крупных (и крупнейших!) банков (страховых компаний в т.ч.) по всей стране тех, кто верил в систему долгосрочного накопления и собирал на безбедную старость, и не только...
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Додано: Нед 06 тра, 2018 11:39
Moimir написав: darkangel написав:
Это проблема совка, а не запада. Это в совке ждут пенсию,и если тебе 50+ то на работу хрен устроишься. На западе пашут 60+ и не думают ни про какую пенсию. Особенно если в голове не опилки
А вы о каком "совке" рассуждает? О том, где "платили" трудоднями или о том где сгорели миллиарды сбережений на старость?
О мировоззрении, когда ты думаешь, что за тебя всё сделают, особенно когда ты не контролируешь, то что делегировал.
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darkangel
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Додано: Нед 06 тра, 2018 11:43
Watcher написав: Moimir написав: darkangel написав:
Это проблема совка, а не запада.
А вы о каком "совке" рассуждает? О том, где "платили" трудоднями или о том где сгорели миллиарды сбережений на старость?
Товарищу надо напомнить "о совке" который произошел в 2014-2015 годах, когда сгорели сбережения и накопления в десятках крупных (и крупнейших!) банков (страховых компаний в т.ч.) по всей стране тех, кто верил в систему долгосрочного накопления и собирал на безбедную старость, и не только...
Товарищу не нужно напоминать. Товарищ понимал всю глубину идиотизма происходящего и вышел из ситуации с нулевыми потерями. Даже не обладая никакими экспертными знаниями в экономике, коими товарищ и не обладал, можно было понять, что сейчас еб..нёт. Был только вопрос когда это сейчас
случиться.
Та же ситуация была и в 2008. Полностью аналогично.
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darkangel
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Додано: Нед 06 тра, 2018 12:08
darkangel написав:
О мировоззрении, когда ты думаешь, что за тебя всё сделают, особенно когда ты не контролируешь, то что делегировал.
Удивите меня- вы член профсоюза?
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Moimir
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Додано: Нед 06 тра, 2018 12:10
Moimir написав: darkangel написав:
О мировоззрении, когда ты думаешь, что за тебя всё сделают, особенно когда ты не контролируешь, то что делегировал.
Удивите меня- вы член профсоюза?
Нет. Откуда такой вывод?
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darkangel
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Додано: Нед 06 тра, 2018 14:25
slavek написав:
1)Если хоть что-то знаешь или умеешь в Киеве всегда устроишься на работу, хоть в 70
2)В развитых странах у мужчин пенсия с 67, т.к. живут они до 80+,поэтому сравнивать глупо. И на пенсию они идут также как и в Украине - если есть на что на ней жить.
BIGor написав:
Смешно сказал, на 1000 грн/мес. возьмут любого.
Вы пробовали где-то работать в Киеве?
back in USSR
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slavek
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Додано: Нед 06 тра, 2018 14:37
В то же время количество работающих на каждого пенсионера, как ожидается, сократится вдвое — с 8 до 4 человек за тот же период времени.
Не сократится, их заменят роботы.
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ReAlex
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Додано: Нед 06 тра, 2018 14:41
Moimir написав:
Удивите меня- вы член профсоюза?
Не..
Скорее анархист-индивидуалист
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Додано: Нед 06 тра, 2018 16:00
На фоне государственных экспериментов с выплатой безусловного базового дохода говорить, что пенсионеры уничтожают мировую экономику - это смешно. Всё равно лет через тридцать придем к тому, что половина населения будет без работы, и надо будет его как-то содержать.
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centaur
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Додано: Нед 06 тра, 2018 16:22
centaur написав:На фоне государственных экспериментов с выплатой безусловного базового дохода говорить, что пенсионеры уничтожают мировую экономику - это смешно. Всё равно лет через тридцать придем к тому, что половина населения будет без работы, и надо будет его как-то содержать.
Или населения уполовинится
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Faceless
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