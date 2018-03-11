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Пенсіонери «знищують»
світову економіку

Пенсіонери «знищують» світову економіку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 17:08

  centaur написав:На фоне государственных экспериментов с выплатой безусловного базового дохода говорить, что пенсионеры уничтожают мировую экономику - это смешно. Всё равно лет через тридцать придем к тому, что половина населения будет без работы, и надо будет его как-то содержать.


Да сворачиваются подобные эксперименты :

Власти Финляндии прекратят эксперимент по выплате безусловного дохода

https://news.finance.ua/ru/news/-/42520 ... ogo-dohoda


или вообще не находят одобрения - как в швейцарии. Верить в полновесную реализацию подобных проэктов это как вера в коммунизм.

Как видно ситуация с кризисом пенсионной системы актуальна не только для нас. Самый прямой путь к ее решению - формировать свои пенсионные сбережения самому - что сберег то и твое. вкладываться в социальные системы и ждать что или кто то будет диктовать тебе правила когда тебе выходить на пенсию или к моменту твоего выхода на пенсию, вне зависимости от тебя , твоего стажа и обьема заработанного, число работающих будет катострофически меньше числа пенсионеров для солидарных систем и ты просто не по своей воле "пролетаешь" - себе дороже. Иначе "коррекция" пенсионной системы будет проходить жестким путем естественого отбора. Придумывают диверсифицированные системы пенсионных накоплений солидарная+накопительная но где тебя нагреют сразу и не узнаешь. Так что как ни крути - все равно, доверия социальным системам нет и спасение утопающих - дело рук самих утопающих, о пенсионных сбережениях нужно заботиться самому.
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 18:07

  centaur написав:На фоне государственных экспериментов с выплатой безусловного базового дохода говорить, что пенсионеры уничтожают мировую экономику - это смешно. Всё равно лет через тридцать придем к тому, что половина населения будет без работы, и надо будет его как-то содержать.


Роботы будут штамповать океан ширпотреба уже через 10-15 лет. И его некуда будет девать. Уже сегодня в мире перепроизводство одежды. Это жлобствующие бонзы - хотят из людей выжимать все и ничего не давать в замен. Но так не выйдет чисто по экономическим причинам , со временем будет роботизация. И товаров станет хватать всем. Уже сегодня в мире кризис перепроизводства.
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