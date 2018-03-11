Пенсіонери «знищують» світову економіку

Додано: Нед 06 тра, 2018 17:08

centaur написав: На фоне государственных экспериментов с выплатой безусловного базового дохода говорить, что пенсионеры уничтожают мировую экономику - это смешно. Всё равно лет через тридцать придем к тому, что половина населения будет без работы, и надо будет его как-то содержать. На фоне государственных экспериментов с выплатой безусловного базового дохода говорить, что пенсионеры уничтожают мировую экономику - это смешно. Всё равно лет через тридцать придем к тому, что половина населения будет без работы, и надо будет его как-то содержать.





https://news.finance.ua/ru/news/-/42520 ... ogo-dohoda Власти Финляндии прекратят эксперимент по выплате безусловного дохода

Да сворачиваются подобные эксперименты :или вообще не находят одобрения - как в швейцарии. Верить в полновесную реализацию подобных проэктов это как вера в коммунизм.Как видно ситуация с кризисом пенсионной системы актуальна не только для нас. Самый прямой путь к ее решению - формировать свои пенсионные сбережения самому - что сберег то и твое. вкладываться в социальные системы и ждать что или кто то будет диктовать тебе правила когда тебе выходить на пенсию или к моменту твоего выхода на пенсию, вне зависимости от тебя , твоего стажа и обьема заработанного, число работающих будет катострофически меньше числа пенсионеров для солидарных систем и ты просто не по своей воле "пролетаешь" - себе дороже. Иначе "коррекция" пенсионной системы будет проходить жестким путем естественого отбора. Придумывают диверсифицированные системы пенсионных накоплений солидарная+накопительная но где тебя нагреют сразу и не узнаешь. Так что как ни крути - все равно, доверия социальным системам нет и спасение утопающих - дело рук самих утопающих, о пенсионных сбережениях нужно заботиться самому.