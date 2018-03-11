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Пенсіонери «знищують»
світову економіку

Пенсіонери «знищують» світову економіку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 17:08

  centaur написав:На фоне государственных экспериментов с выплатой безусловного базового дохода говорить, что пенсионеры уничтожают мировую экономику - это смешно. Всё равно лет через тридцать придем к тому, что половина населения будет без работы, и надо будет его как-то содержать.


Да сворачиваются подобные эксперименты :

Власти Финляндии прекратят эксперимент по выплате безусловного дохода

https://news.finance.ua/ru/news/-/42520 ... ogo-dohoda


или вообще не находят одобрения - как в швейцарии. Верить в полновесную реализацию подобных проэктов это как вера в коммунизм.

Как видно ситуация с кризисом пенсионной системы актуальна не только для нас. Самый прямой путь к ее решению - формировать свои пенсионные сбережения самому - что сберег то и твое. вкладываться в социальные системы и ждать что или кто то будет диктовать тебе правила когда тебе выходить на пенсию или к моменту твоего выхода на пенсию, вне зависимости от тебя , твоего стажа и обьема заработанного, число работающих будет катострофически меньше числа пенсионеров для солидарных систем и ты просто не по своей воле "пролетаешь" - себе дороже. Иначе "коррекция" пенсионной системы будет проходить жестким путем естественого отбора. Придумывают диверсифицированные системы пенсионных накоплений солидарная+накопительная но где тебя нагреют сразу и не узнаешь. Так что как ни крути - все равно, доверия социальным системам нет и спасение утопающих - дело рук самих утопающих, о пенсионных сбережениях нужно заботиться самому.
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 18:07

  centaur написав:На фоне государственных экспериментов с выплатой безусловного базового дохода говорить, что пенсионеры уничтожают мировую экономику - это смешно. Всё равно лет через тридцать придем к тому, что половина населения будет без работы, и надо будет его как-то содержать.


Роботы будут штамповать океан ширпотреба уже через 10-15 лет. И его некуда будет девать. Уже сегодня в мире перепроизводство одежды. Это жлобствующие бонзы - хотят из людей выжимать все и ничего не давать в замен. Но так не выйдет чисто по экономическим причинам , со временем будет роботизация. И товаров станет хватать всем. Уже сегодня в мире кризис перепроизводства.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 20:14

Re: Пенсіонери «знищують» світову економіку

  Faceless написав:Или населения уполовинится


Мрачно.
Але поки що тільки зростає.
В світі.

Водночас кількість працюючих на кожного пенсіонера, як очікується, скоротиться вдвічі – з 8 до 4 осіб за той же період часу.


Хай вчаться у нас 1 працюючий на 1 пенсіонера і живемо ще й без роботів.
Зображення

Горбачев приезжает на завод и спрашивает передовика:
— Скажите честно: смогли бы вы также хорошо работать после стакана водки?
— Ну, смог бы.
— А после двух?
— Тоже смог бы.
— Ну а после трех?
— Так ведь работаю же…
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 20:24

недавно считал,в Украине рабочий который проработал 35, при реальном росте зп на 3% в год и инфляции 10%, с учетом продолжительности жизни, сможет получить менее 23% от вложенного в пф... зачем работать легально неясно...
marchevskiiaa
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 21:46

А яка логіка виходу з ситуації якщо все будуть робити роботи. Хіба зараз бракує робочих рук. Чи вартість робота буде такою шо його кожен можен дозволити. Ось тесла зроблена роботами і...
mar14k
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 08:51

Отмените крепостное право и дайте людям самим за себя решать

R2
А ведь решение простое. Отменить тупую соыиальную систему по которой государство решает что и как. Отмените бредовую пенсионку и сделайте индивидуальные пенсионные накопления с гарантиями государства. Уьерите дикие налоги в ПФ и выдайте мне эти деньги и я сам сформирую себе "пенсию". Для тех кто не умеет и не понимает - проводите консультации.
Что сложного? И кормушку для воров уберете
e_v_nechaev
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 08:54

  marchevskiiaa написав:недавно считал,в Украине рабочий который проработал 35, при реальном росте зп на 3% в год и инфляции 10%, с учетом продолжительности жизни, сможет получить менее 23% от вложенного в пф... зачем работать легально неясно...

Конечно не выгодно! Я это еще в относительно стабильном 2006 считал. И уже тогда все было понятно :)
Ну а если посчитать вообще о легальной работе в нашей стране, то совсем все грустно получается. Например: работаешь - платишь налоги. Карячился-карячился - прикупил квартирки "детям на будущее" - опять плати налоги при покупке, налог на недвижимость. Если в недвижимость не вкладывать, то инфляция сожрет. Есть конечно пока варианты (типа антиквариат, редкие металлы и т.п.), но тоже не факт, что не закинут туда свои руки... Ну а если еще и не на себя работаешь, то вообще хана... Получается, что выгоднее работать по-меньше, отдыхать по-больше и не париться.
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:49

  e_v_nechaev написав:R2
А ведь решение простое. Отменить тупую соыиальную систему по которой государство решает что и как. Отмените бредовую пенсионку и сделайте индивидуальные пенсионные накопления с гарантиями государства. Уьерите дикие налоги в ПФ и выдайте мне эти деньги и я сам сформирую себе "пенсию". Для тех кто не умеет и не понимает - проводите консультации.
Что сложного? И кормушку для воров уберете

Если просто отменить солидарку, то как и откуда платить пенсии теперешним пенсионерам, у которых нет накоплений?
Индивидуальные накопления - уже делают, приняли изменения в законодательство, вскоре начнутся отчисления в накопительный фонд.
  marchevskiiaa написав:недавно считал,в Украине рабочий который проработал 35, при реальном росте зп на 3% в год и инфляции 10%, с учетом продолжительности жизни, сможет получить менее 23% от вложенного в пф... зачем работать легально неясно...

Если нелегально, тогда и 23% не сможет получить, и альтернативу накопить вряд ли сможет.
  romio_33 написав:Конечно не выгодно! Я это еще в относительно стабильном 2006 считал. И уже тогда все было понятно :)

Было бы неплохо, если бы кто-либо таки выложил подобные расчеты.
  romio_33 написав:Например: работаешь - платишь налоги. Карячился-карячился - прикупил квартирки "детям на будущее" - опять плати налоги при покупке, налог на недвижимость.

Представьте себе, это повсеместное явление.
  romio_33 написав:Получается, что выгоднее работать по-меньше, отдыхать по-больше и не париться.

Конечно выгоднее. Но это если при "работать поменьше" и не парится - не сдохнешь и не будешь жить как бомж.
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Faceless
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