Пенсіонери «знищують» світову економіку

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centaur написав:На фоне государственных экспериментов с выплатой безусловного базового дохода говорить, что пенсионеры уничтожают мировую экономику - это смешно. Всё равно лет через тридцать придем к тому, что половина населения будет без работы, и надо будет его как-то содержать.
Да сворачиваются подобные эксперименты :
Власти Финляндии прекратят эксперимент по выплате безусловного дохода
или вообще не находят одобрения - как в швейцарии. Верить в полновесную реализацию подобных проэктов это как вера в коммунизм.
Как видно ситуация с кризисом пенсионной системы актуальна не только для нас. Самый прямой путь к ее решению - формировать свои пенсионные сбережения самому - что сберег то и твое. вкладываться в социальные системы и ждать что или кто то будет диктовать тебе правила когда тебе выходить на пенсию или к моменту твоего выхода на пенсию, вне зависимости от тебя , твоего стажа и обьема заработанного, число работающих будет катострофически меньше числа пенсионеров для солидарных систем и ты просто не по своей воле "пролетаешь" - себе дороже. Иначе "коррекция" пенсионной системы будет проходить жестким путем естественого отбора. Придумывают диверсифицированные системы пенсионных накоплений солидарная+накопительная но где тебя нагреют сразу и не узнаешь. Так что как ни крути - все равно, доверия социальным системам нет и спасение утопающих - дело рук самих утопающих, о пенсионных сбережениях нужно заботиться самому.
centaur написав:На фоне государственных экспериментов с выплатой безусловного базового дохода говорить, что пенсионеры уничтожают мировую экономику - это смешно. Всё равно лет через тридцать придем к тому, что половина населения будет без работы, и надо будет его как-то содержать.
Роботы будут штамповать океан ширпотреба уже через 10-15 лет. И его некуда будет девать. Уже сегодня в мире перепроизводство одежды. Это жлобствующие бонзы - хотят из людей выжимать все и ничего не давать в замен. Но так не выйдет чисто по экономическим причинам , со временем будет роботизация. И товаров станет хватать всем. Уже сегодня в мире кризис перепроизводства.
Водночас кількість працюючих на кожного пенсіонера, як очікується, скоротиться вдвічі – з 8 до 4 осіб за той же період часу.
Хай вчаться у нас 1 працюючий на 1 пенсіонера і живемо ще й без роботів.
Горбачев приезжает на завод и спрашивает передовика: — Скажите честно: смогли бы вы также хорошо работать после стакана водки? — Ну, смог бы. — А после двух? — Тоже смог бы. — Ну а после трех? — Так ведь работаю же…
недавно считал,в Украине рабочий который проработал 35, при реальном росте зп на 3% в год и инфляции 10%, с учетом продолжительности жизни, сможет получить менее 23% от вложенного в пф... зачем работать легально неясно...
R2 А ведь решение простое. Отменить тупую соыиальную систему по которой государство решает что и как. Отмените бредовую пенсионку и сделайте индивидуальные пенсионные накопления с гарантиями государства. Уьерите дикие налоги в ПФ и выдайте мне эти деньги и я сам сформирую себе "пенсию". Для тех кто не умеет и не понимает - проводите консультации. Что сложного? И кормушку для воров уберете
marchevskiiaa написав:недавно считал,в Украине рабочий который проработал 35, при реальном росте зп на 3% в год и инфляции 10%, с учетом продолжительности жизни, сможет получить менее 23% от вложенного в пф... зачем работать легально неясно...
Конечно не выгодно! Я это еще в относительно стабильном 2006 считал. И уже тогда все было понятно :) Ну а если посчитать вообще о легальной работе в нашей стране, то совсем все грустно получается. Например: работаешь - платишь налоги. Карячился-карячился - прикупил квартирки "детям на будущее" - опять плати налоги при покупке, налог на недвижимость. Если в недвижимость не вкладывать, то инфляция сожрет. Есть конечно пока варианты (типа антиквариат, редкие металлы и т.п.), но тоже не факт, что не закинут туда свои руки... Ну а если еще и не на себя работаешь, то вообще хана... Получается, что выгоднее работать по-меньше, отдыхать по-больше и не париться.
e_v_nechaev написав:R2 А ведь решение простое. Отменить тупую соыиальную систему по которой государство решает что и как. Отмените бредовую пенсионку и сделайте индивидуальные пенсионные накопления с гарантиями государства. Уьерите дикие налоги в ПФ и выдайте мне эти деньги и я сам сформирую себе "пенсию". Для тех кто не умеет и не понимает - проводите консультации. Что сложного? И кормушку для воров уберете
Если просто отменить солидарку, то как и откуда платить пенсии теперешним пенсионерам, у которых нет накоплений? Индивидуальные накопления - уже делают, приняли изменения в законодательство, вскоре начнутся отчисления в накопительный фонд.
marchevskiiaa написав:недавно считал,в Украине рабочий который проработал 35, при реальном росте зп на 3% в год и инфляции 10%, с учетом продолжительности жизни, сможет получить менее 23% от вложенного в пф... зачем работать легально неясно...
Если нелегально, тогда и 23% не сможет получить, и альтернативу накопить вряд ли сможет.
romio_33 написав:Конечно не выгодно! Я это еще в относительно стабильном 2006 считал. И уже тогда все было понятно
Было бы неплохо, если бы кто-либо таки выложил подобные расчеты.
romio_33 написав:Например: работаешь - платишь налоги. Карячился-карячился - прикупил квартирки "детям на будущее" - опять плати налоги при покупке, налог на недвижимость.
Представьте себе, это повсеместное явление.
romio_33 написав:Получается, что выгоднее работать по-меньше, отдыхать по-больше и не париться.
Конечно выгоднее. Но это если при "работать поменьше" и не парится - не сдохнешь и не будешь жить как бомж.
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marchevskiiaa написав:недавно считал,в Украине рабочий который проработал 35, при реальном росте зп на 3% в год и инфляции 10%, с учетом продолжительности жизни, сможет получить менее 23% от вложенного в пф... зачем работать легально неясно...
Я вас узнал,Виталий Григорович! Конечно вы все это просчитали, когда рефорому пенсионную делали.
e_v_nechaev написав:R2 А ведь решение простое. Отменить тупую соыиальную систему по которой государство решает что и как. Отмените бредовую пенсионку и сделайте индивидуальные пенсионные накопления с гарантиями государства. Уьерите дикие налоги в ПФ и выдайте мне эти деньги и я сам сформирую себе "пенсию". Для тех кто не умеет и не понимает - проводите консультации. Что сложного? И кормушку для воров уберете