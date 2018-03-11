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Пенсіонери «знищують»
світову економіку

Пенсіонери «знищують» світову економіку
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  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:50

  mar14k написав:А яка логіка виходу з ситуації якщо все будуть робити роботи. Хіба зараз бракує робочих рук. Чи вартість робота буде такою шо його кожен можен дозволити. Ось тесла зроблена роботами і...

Я про конкретный случай не знаю. Но высококлассные роботы - не спят, не едят продукты , не требуют пенсий и соц. защиты и тп. Кроме того роботов тоже будут делать роботы. Рабочие руки требуют , что бы работать жилье, коммунальные услуги, здравоохранение, образование, пенсии и тп. Трудовой ресурс живой нужно родить и вырастить - а это 18 лет. И на него идет прорва денег с самого рождения.
В ситуации когда работать будут роботы - то роботов будут штамповать роботы. И людям останется только создавать МОЗГАМИ высокие технологии. То есть востребованы будут единицы особо одаренных людей.
Вы преувеличиваете роль денег типа " роботы тоже стоят денег". Конечно нужно будет профинансировать технологов по созданию роботов и строительство линий производственных, а потом закупать сырье. Но сами роботы не требуют зарплат и не требуют огромных капиталовложений по их созданию, как требуют живой трудовой ресурс.
Ширпотреб будет обходиться очень малым трудом - очень дешево. Копейки. Скажем телек или авто - 10 копеек. Сравнимо с сегодняшним днем.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Пон 07 тра, 2018 14:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:53

Re: Пенсіонери «знищують» світову економіку

  kalinavalera1 написав:Но сами роботы не требуют зарплат и не требуют огромных капиталовложений по их созданию, как требуют живой трудовой ресурс.

Шутка дня :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:56

  Faceless написав:
  kalinavalera1 написав:Но сами роботы не требуют зарплат и не требуют огромных капиталовложений по их созданию, как требуют живой трудовой ресурс.

Шутка дня :mrgreen:


Не смешно. Что бы создать трудовой ресурс его мало просто зачать, нужно его выносить и родить, потом его нужно 18 лет кормить, воспитывать, лечить, учить и тп. Новорожденный младенец не является еще трудовым ресурсом.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 15:33

  kalinavalera1 написав:
  Faceless написав:
  kalinavalera1 написав:Но сами роботы не требуют зарплат и не требуют огромных капиталовложений по их созданию, как требуют живой трудовой ресурс.

Шутка дня :mrgreen:


Не смешно. Что бы создать трудовой ресурс его мало просто зачать, нужно его выносить и родить, потом его нужно 18 лет кормить, воспитывать, лечить, учить и тп. Новорожденный младенец не является еще трудовым ресурсом.

18 лет кормёжки, воспитания, обучения ещё не гарантируют качественный результат. Да вообще ничего не гарантируют. Тем не менее, низкоквалифицированные трудовые ресурсы во многих странах всё ещё очень дешёвы. Что касается роботизации, в некоторых отраслях она уже победила, сведя человеческий фактор к общему контролю, действиям в случае форс-мажора и пр. Пока что роботы слишком дороги для повсеместной замены низкоквалифицированной рабочей силы, но процесс удешевления идёт. Перелом наступит даже раньше, чем ожидается. Что тогда делать с освободившимся человеческим ресурсом, вопрос открытый.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 15:59

Re: Пенсіонери «знищують» світову економіку

  phantom_systems написав:Пока что роботы слишком дороги для повсеместной замены низкоквалифицированной рабочей силы, но процесс удешевления идёт. Перелом наступит даже раньше, чем ожидается. Что тогда делать с освободившимся человеческим ресурсом, вопрос открытый.

Вероятным следствием станет сильное обесценивание низкоквалифицированной рабочей силы, до уровня, при котором наращивание автоматизации станет невыгодным. С другой стороны роботизация перекроит целые экономические структуры, создаст новые обширные отрасли, куда постепенно и хлынет персонал.
Когда-то на изобретение паровых машин смотрели так же как сейчас на роботизацию
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 16:00

Когда у же заменят менеджеров по продажам на роботов?
Я прекрасно могу все заказать на сайте.
Бухгалтеров на компьютерную программу?
Что-то незаметно.
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