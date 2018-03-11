Пенсіонери «знищують» світову економіку

Додано: Пон 07 тра, 2018 14:50

mar14k написав: А яка логіка виходу з ситуації якщо все будуть робити роботи. Хіба зараз бракує робочих рук. Чи вартість робота буде такою шо його кожен можен дозволити. Ось тесла зроблена роботами і... А яка логіка виходу з ситуації якщо все будуть робити роботи. Хіба зараз бракує робочих рук. Чи вартість робота буде такою шо його кожен можен дозволити. Ось тесла зроблена роботами і...

Я про конкретный случай не знаю. Но высококлассные роботы - не спят, не едят продукты , не требуют пенсий и соц. защиты и тп. Кроме того роботов тоже будут делать роботы. Рабочие руки требуют , что бы работать жилье, коммунальные услуги, здравоохранение, образование, пенсии и тп. Трудовой ресурс живой нужно родить и вырастить - а это 18 лет. И на него идет прорва денег с самого рождения.В ситуации когда работать будут роботы - то роботов будут штамповать роботы. И людям останется только создавать МОЗГАМИ высокие технологии. То есть востребованы будут единицы особо одаренных людей.Вы преувеличиваете роль денег типа " роботы тоже стоят денег". Конечно нужно будет профинансировать технологов по созданию роботов и строительство линий производственных, а потом закупать сырье. Но сами роботы не требуют зарплат и не требуют огромных капиталовложений по их созданию, как требуют живой трудовой ресурс.Ширпотреб будет обходиться очень малым трудом - очень дешево. Копейки. Скажем телек или авто - 10 копеек. Сравнимо с сегодняшним днем.