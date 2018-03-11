Пенсіонери «знищують» світову економіку

Додано: Пон 07 тра, 2018 19:36

rw666 написав: Когда у же заменят менеджеров по продажам на роботов?

Я прекрасно могу все заказать на сайте.

Когда у же заменят менеджеров по продажам на роботов?Я прекрасно могу все заказать на сайте.

Если брать потребительскую электронику, бытовую технику то большинство продаванов уже довольно бесполезный рудимент. Благодаря многочисленным сайтам где можно провести качественное сравнение техники , выбрать для себя оптимальный вариант действительно все сводят к интернет магазинам. Уделив новой для тебя теме буквально час времени на сайтах с детальными писаниями, сравнениями , с удивлением обнаруживаешь что знаешь больше "менеджеров по продажам". Даже в интернет магазинах , где вроде как они тоже должны быть, если пытаешься узнать какую то информацию о товаре понимаешь, там уже работают "биороботы" - "мы ничего не знаем, мы только продаем" - и разбирайся как хочешь. Найти толкового продавца, разбирающегося в теме уже большая редкость - преимущественно бестолковые биороботы.Но в принципе тенденция "вкалывают роботы, а не человек" правильная. Призвание человека быть ТВОРЦОМ , создавать что то новое, а не быть РАБом на РАБоте, занимаясь механическим трудом. Но конечно многим будет тяжело перестроиться, найти себя - с другой стороны это прекрасная возможность реализовать себя лучше чем можно было бы это сделать на работая на дядю или деградируя , работая каким нибудь "бомбилой". Вместе с тем такие "творческие" спекциальности как сантехник, электрик, ремесленники по строительству, ремонту скорее всего останутся, их не сильно роботизируешь.Бухгалетров конечно давно пора заменить софтом с единым центром апдейтов под изменения в законодательной налоговой системе. Мешает этому скорее всего тенизация экономики , которая в свою очередь берет начало из недоскональной законодательной , налоговой системы. Для коррупции выгодно создавать сложную и запутанную систему налогов и сборов , чтобы кормиться от теневиков, уходящих от этих проблемм взятками.