Пенсіонери «знищують» світову економіку

kalinavalera1 написав: Освободивший человеческий ресурс - почему ВЫ ДОЛЖНЫ С НИМ ЧТО_ТО ДЕЛАТЬ ? Я в шоке ! Этому освободившемуся ресурсу принадлежит планета Земля - так же как и "полезным". За то что пользуетесь их планетой = будете их содержать. Это смешной вопрос. Будет переизбыток товаров - что с ними еще делать ? Эти освободившиеся будут потреблять товары. Освободившихся будет 90%.
Кому на самом деле принадлежит планета, вопрос тоже открытый Но вряд ли тем, кто живёт на пособие или мелкую зарплату.
Это в США такой расклад и он лучше не становится, а в отсталых странах всё намного печальнее. Содержать потенциальных безработных будущего, конечно, каким-то образом придётся. Фаст-фудом и зомбоящиками их обеспечат, но вряд ли им стоит на многое рассчитывать. Кризисы перепроизводства приходят и уходят, рыночная экономика в значительной мере саморегулируема, но любое производство ориентируется на платежеспособный спрос, а какой он у безработных?