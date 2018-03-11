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Пенсіонери «знищують»
світову економіку

Пенсіонери «знищують» світову економіку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 22:24

  kalinavalera1 написав: Освободивший человеческий ресурс - почему ВЫ ДОЛЖНЫ С НИМ ЧТО_ТО ДЕЛАТЬ ? :mrgreen: Я в шоке ! Этому освободившемуся ресурсу принадлежит планета Земля - так же как и "полезным". За то что пользуетесь их планетой = будете их содержать. Это смешной вопрос. Будет переизбыток товаров - что с ними еще делать ? Эти освободившиеся будут потреблять товары. Освободившихся будет 90%.

Кому на самом деле принадлежит планета, вопрос тоже открытый :) Но вряд ли тем, кто живёт на пособие или мелкую зарплату.
Зображення
Это в США такой расклад и он лучше не становится, а в отсталых странах всё намного печальнее. Содержать потенциальных безработных будущего, конечно, каким-то образом придётся. Фаст-фудом и зомбоящиками их обеспечат, но вряд ли им стоит на многое рассчитывать. Кризисы перепроизводства приходят и уходят, рыночная экономика в значительной мере саморегулируема, но любое производство ориентируется на платежеспособный спрос, а какой он у безработных?
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