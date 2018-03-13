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У Держслужбі зайнятості
розповіли про права жінок на...

У Держслужбі зайнятості розповіли про права жінок на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:06

У Держслужбі зайнятості розповіли про права жінок на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це у коментарі повідомила начальниця відділу профорієнтації Державної служби зайнятості Наталія Пішко.

Дивися повний текст У Держслужбі зайнятості розповіли про права жінок на ринку праці.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:06

А ещё женщина это риск декрета, который бизнес на себя брать не хочет. Будь в распоряжении какой-то компенсатор этого риска никакого гендерного различия бы не наблюдалось. Естественно, исключая профессии тяжёлого физ. труда.
darkangel
 
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