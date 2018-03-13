Про це у коментарі повідомила начальниця відділу профорієнтації Державної служби зайнятості Наталія Пішко.
Дивися повний текст У Держслужбі зайнятості розповіли про права жінок на ринку праці.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 09:06
У Держслужбі зайнятості розповіли про права жінок на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Держслужбі зайнятості розповіли про права жінок на ринку праці.
Додано: Нед 06 тра, 2018 09:06
А ещё женщина это риск декрета, который бизнес на себя брать не хочет. Будь в распоряжении какой-то компенсатор этого риска никакого гендерного различия бы не наблюдалось. Естественно, исключая профессии тяжёлого физ. труда.
Додано: Нед 06 тра, 2018 12:35
Re: У Держслужбі зайнятості розповіли про права жінок на...
Ну как не хочет - берет вообще то ещё как. У мелких предприятий, может, и наблюдается дискриминация, а в крупных - ни разу не видел, чтобы пол хоть как то влиял на решение о трудоустройстве
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