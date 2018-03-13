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У Держслужбі зайнятості
розповіли про права жінок на...

У Держслужбі зайнятості розповіли про права жінок на...
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:06

У Держслужбі зайнятості розповіли про права жінок на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це у коментарі повідомила начальниця відділу профорієнтації Державної служби зайнятості Наталія Пішко.

Дивися повний текст У Держслужбі зайнятості розповіли про права жінок на ринку праці.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:06

А ещё женщина это риск декрета, который бизнес на себя брать не хочет. Будь в распоряжении какой-то компенсатор этого риска никакого гендерного различия бы не наблюдалось. Естественно, исключая профессии тяжёлого физ. труда.
darkangel
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 12:35

Re: У Держслужбі зайнятості розповіли про права жінок на...

darkangel написав:А ещё женщина это риск декрета, который бизнес на себя брать не хочет. Будь в распоряжении какой-то компенсатор этого риска никакого гендерного различия бы не наблюдалось. Естественно, исключая профессии тяжёлого физ. труда.
Ну как не хочет - берет вообще то ещё как. У мелких предприятий, может, и наблюдается дискриминация, а в крупных - ни разу не видел, чтобы пол хоть как то влиял на решение о трудоустройстве
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 00:41

  darkangel написав:А ещё женщина это риск декрета, который бизнес на себя брать не хочет. Будь в распоряжении какой-то компенсатор этого риска никакого гендерного различия бы не наблюдалось. Естественно, исключая профессии тяжёлого физ. труда.

Согласен, обычно даже у себя женщин не брал в контору, ибо залетают и в декрет, а потом выплаты- ну его. Вообще декретные выплаты убрать надо, и сложность труда- вот тогда не будет гендерной дискриминации. Особенно классно то, что у женщин есть доп. выходные на болеющего ребёнка, а у мужчин такого нет. Так что: какое может быть равенсто прав,если разные обязательства?
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:09

Re: У Держслужбі зайнятості розповіли про права жінок на...

  Reddick написав:Вообще декретные выплаты убрать надо, и сложность труда- вот тогда не будет гендерной дискриминации.

Вообще-то это как раз и будет дискриминацией.
  Reddick написав:Особенно классно то, что у женщин есть доп. выходные на болеющего ребёнка, а у мужчин такого нет. Так что: какое может быть равенсто прав,если разные обязательства?

Мужчина может оформить вместо женщины отпуск по уходу за ребенком. Статья 179 КЗПП.
Больничный по болезни ребенка также может получить любой член семьи, который фактически ухаживает за ребенком - в ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» ст. 22 идет о любом застразованном лице, а не только о матери.
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:49

  Faceless написав:
  Reddick написав:Вообще декретные выплаты убрать надо, и сложность труда- вот тогда не будет гендерной дискриминации.

Вообще-то это как раз и будет дискриминацией.
  Reddick написав:Особенно классно то, что у женщин есть доп. выходные на болеющего ребёнка, а у мужчин такого нет. Так что: какое может быть равенсто прав,если разные обязательства?

Мужчина может оформить вместо женщины отпуск по уходу за ребенком. Статья 179 КЗПП.
Больничный по болезни ребенка также может получить любой член семьи, который фактически ухаживает за ребенком - в ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» ст. 22 идет о любом застразованном лице, а не только о матери.

вот только не может- только за свой счёт. Посмотрите судебную практику, сколько мужчин выиграло таких судов, немного спойлера: нисколько. А женщин- полно. Вот это и есть дискриминация.
А то что я хочу чтобы мои сотрудники в декрет уходили не за мой счет-что тут плохого? Это не мой ребёнок, не моя ответственность: от кого залетела- тот и сопнсор.А пока будет совковая лажа в виде: ща пол годика поработаю, потом залёт и лафа с бабосиком- то естественно никому оно не надо будет. У меня если барышни есть, то есть и написанные ПСЖшки, без числа: залетела- путсил в ход бумажку и гуляй себе на здоровье и иди рожай, но не за мой счет.
Reddick
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:07

Re: У Держслужбі зайнятості розповіли про права жінок на...

Reddick написав:
  Faceless написав:
  Reddick написав:Вообще декретные выплаты убрать надо, и сложность труда- вот тогда не будет гендерной дискриминации.

Вообще-то это как раз и будет дискриминацией.
  Reddick написав:Особенно классно то, что у женщин есть доп. выходные на болеющего ребёнка, а у мужчин такого нет. Так что: какое может быть равенсто прав,если разные обязательства?

Мужчина может оформить вместо женщины отпуск по уходу за ребенком. Статья 179 КЗПП.
Больничный по болезни ребенка также может получить любой член семьи, который фактически ухаживает за ребенком - в ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» ст. 22 идет о любом застразованном лице, а не только о матери.

вот только не может- только за свой счёт. Посмотрите судебную практику, сколько мужчин выиграло таких судов, немного спойлера: нисколько. А женщин- полно. Вот это и есть дискриминация.
А то что я хочу чтобы мои сотрудники в декрет уходили не за мой счет-что тут плохого? Это не мой ребёнок, не моя ответственность: от кого залетела- тот и сопнсор.А пока будет совковая лажа в виде: ща пол годика поработаю, потом залёт и лафа с бабосиком- то естественно никому оно не надо будет. У меня если барышни есть, то есть и написанные ПСЖшки, без числа: залетела- путсил в ход бумажку и гуляй себе на здоровье и иди рожай, но не за мой счет.


Ну касательно того, насколько просто мужу уйти в декретный отпуск вместо жены спорить не буду, но на законодательном уровне это возможно. Хотя фактов таких не видел.
Касательно оплачиваемого декретного отпуска: это не исключительная особенность постсовка. Потому это совсем не "совковая лажа". Само собой, никакому работодателю не выгодно оплачивать любые подобные плюшки. И ежегодные отпуска в том числе. Но это вполне цивилизованный подход в государственном масштабе. Именно потому, что у женщин, в отличие от мужчин, физиологически возможен такой период, как беременность а после уход за младенцем, и в это время она объективно менее трудоспособна и не может себя обеспечивать, то и существует подобная защита. В государственном масштабе это и поддержка демографии.
Хотя я ни в коем случае не поддерживаю дамочек, которые устраиваются на работу только с целью тут же убежать оплачиваемый в декрет.
Ваши же методы в виде ПСЖ без дат для женщин, вообще то, совершенно незаконны, но вы и сами это знаете.
Крупные компании себе подобной дискриминации не позволяют
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