У Держслужбі зайнятості розповіли про права жінок на...

Додано: Пон 07 тра, 2018 14:07

Reddick написав: Faceless написав: Reddick написав: Вообще декретные выплаты убрать надо, и сложность труда- вот тогда не будет гендерной дискриминации. Вообще декретные выплаты убрать надо, и сложность труда- вот тогда не будет гендерной дискриминации.

Вообще-то это как раз и будет дискриминацией. Reddick написав: Особенно классно то, что у женщин есть доп. выходные на болеющего ребёнка, а у мужчин такого нет. Так что: какое может быть равенсто прав,если разные обязательства? Особенно классно то, что у женщин есть доп. выходные на болеющего ребёнка, а у мужчин такого нет. Так что: какое может быть равенсто прав,если разные обязательства?

Мужчина может оформить вместо женщины отпуск по уходу за ребенком. Статья 179 КЗПП.

Больничный по болезни ребенка также может получить любой член семьи, который фактически ухаживает за ребенком - в ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» ст. 22 идет о любом застразованном лице, а не только о матери. Вообще-то это как раз и будет дискриминацией.Мужчина может оформить вместо женщины отпуск по уходу за ребенком. Статья 179 КЗПП.Больничный по болезни ребенка также может получить любой член семьи, который фактически ухаживает за ребенком - в ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» ст. 22 идет о любом застразованном лице, а не только о матери.

вот только не может- только за свой счёт. Посмотрите судебную практику, сколько мужчин выиграло таких судов, немного спойлера: нисколько. А женщин- полно. Вот это и есть дискриминация.

А то что я хочу чтобы мои сотрудники в декрет уходили не за мой счет-что тут плохого? Это не мой ребёнок, не моя ответственность: от кого залетела- тот и сопнсор.А пока будет совковая лажа в виде: ща пол годика поработаю, потом залёт и лафа с бабосиком- то естественно никому оно не надо будет. У меня если барышни есть, то есть и написанные ПСЖшки, без числа: залетела- путсил в ход бумажку и гуляй себе на здоровье и иди рожай, но не за мой счет. вот только не может- только за свой счёт. Посмотрите судебную практику, сколько мужчин выиграло таких судов, немного спойлера: нисколько. А женщин- полно. Вот это и есть дискриминация.А то что я хочу чтобы мои сотрудники в декрет уходили не за мой счет-что тут плохого? Это не мой ребёнок, не моя ответственность: от кого залетела- тот и сопнсор.А пока будет совковая лажа в виде: ща пол годика поработаю, потом залёт и лафа с бабосиком- то естественно никому оно не надо будет. У меня если барышни есть, то есть и написанные ПСЖшки, без числа: залетела- путсил в ход бумажку и гуляй себе на здоровье и иди рожай, но не за мой счет.

Ну касательно того, насколько просто мужу уйти в декретный отпуск вместо жены спорить не буду, но на законодательном уровне это возможно. Хотя фактов таких не видел.Касательно оплачиваемого декретного отпуска: это не исключительная особенность постсовка. Потому это совсем не "совковая лажа". Само собой, никакому работодателю не выгодно оплачивать любые подобные плюшки. И ежегодные отпуска в том числе. Но это вполне цивилизованный подход в государственном масштабе. Именно потому, что у женщин, в отличие от мужчин, физиологически возможен такой период, как беременность а после уход за младенцем, и в это время она объективно менее трудоспособна и не может себя обеспечивать, то и существует подобная защита. В государственном масштабе это и поддержка демографии.Хотя я ни в коем случае не поддерживаю дамочек, которые устраиваются на работу только с целью тут же убежать оплачиваемый в декрет.Ваши же методы в виде ПСЖ без дат для женщин, вообще то, совершенно незаконны, но вы и сами это знаете.Крупные компании себе подобной дискриминации не позволяют