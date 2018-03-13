Про це у коментарі повідомила начальниця відділу профорієнтації Державної служби зайнятості Наталія Пішко.
Дивися повний текст У Держслужбі зайнятості розповіли про права жінок на ринку праці.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 09:06
У Держслужбі зайнятості розповіли про права жінок на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Держслужбі зайнятості розповіли про права жінок на ринку праці.
Додано: Нед 06 тра, 2018 09:06
А ещё женщина это риск декрета, который бизнес на себя брать не хочет. Будь в распоряжении какой-то компенсатор этого риска никакого гендерного различия бы не наблюдалось. Естественно, исключая профессии тяжёлого физ. труда.
Додано: Нед 06 тра, 2018 12:35
Re: У Держслужбі зайнятості розповіли про права жінок на...
Ну как не хочет - берет вообще то ещё как. У мелких предприятий, может, и наблюдается дискриминация, а в крупных - ни разу не видел, чтобы пол хоть как то влиял на решение о трудоустройстве
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Додано: Пон 07 тра, 2018 00:41
Согласен, обычно даже у себя женщин не брал в контору, ибо залетают и в декрет, а потом выплаты- ну его. Вообще декретные выплаты убрать надо, и сложность труда- вот тогда не будет гендерной дискриминации. Особенно классно то, что у женщин есть доп. выходные на болеющего ребёнка, а у мужчин такого нет. Так что: какое может быть равенсто прав,если разные обязательства?
Додано: Пон 07 тра, 2018 10:09
Re: У Держслужбі зайнятості розповіли про права жінок на...
Вообще-то это как раз и будет дискриминацией.
Мужчина может оформить вместо женщины отпуск по уходу за ребенком. Статья 179 КЗПП.
Больничный по болезни ребенка также может получить любой член семьи, который фактически ухаживает за ребенком - в ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» ст. 22 идет о любом застразованном лице, а не только о матери.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 13:49
вот только не может- только за свой счёт. Посмотрите судебную практику, сколько мужчин выиграло таких судов, немного спойлера: нисколько. А женщин- полно. Вот это и есть дискриминация.
А то что я хочу чтобы мои сотрудники в декрет уходили не за мой счет-что тут плохого? Это не мой ребёнок, не моя ответственность: от кого залетела- тот и сопнсор.А пока будет совковая лажа в виде: ща пол годика поработаю, потом залёт и лафа с бабосиком- то естественно никому оно не надо будет. У меня если барышни есть, то есть и написанные ПСЖшки, без числа: залетела- путсил в ход бумажку и гуляй себе на здоровье и иди рожай, но не за мой счет.
Додано: Пон 07 тра, 2018 14:07
Re: У Держслужбі зайнятості розповіли про права жінок на...
Ну касательно того, насколько просто мужу уйти в декретный отпуск вместо жены спорить не буду, но на законодательном уровне это возможно. Хотя фактов таких не видел.
Касательно оплачиваемого декретного отпуска: это не исключительная особенность постсовка. Потому это совсем не "совковая лажа". Само собой, никакому работодателю не выгодно оплачивать любые подобные плюшки. И ежегодные отпуска в том числе. Но это вполне цивилизованный подход в государственном масштабе. Именно потому, что у женщин, в отличие от мужчин, физиологически возможен такой период, как беременность а после уход за младенцем, и в это время она объективно менее трудоспособна и не может себя обеспечивать, то и существует подобная защита. В государственном масштабе это и поддержка демографии.
Хотя я ни в коем случае не поддерживаю дамочек, которые устраиваются на работу только с целью тут же убежать оплачиваемый в декрет.
Ваши же методы в виде ПСЖ без дат для женщин, вообще то, совершенно незаконны, но вы и сами это знаете.
Крупные компании себе подобной дискриминации не позволяют
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