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В Україні запровадять європейську
систему управління...

В Україні запровадять європейську систему управління...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:53

В Україні запровадять європейську систему управління...

Пропонуємо до обговорення:
Кабмін вирішив конкретизувати правила гри

Дивися повний текст В Україні запровадять європейську систему управління дорожнім господарством.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:53

Судя потому,как после 4 лет "управления" государством,асфальт сегодня закатывют в лужи,заявления этого "хозяйственника" не более,чем очередной пиар.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:55

В любой непонятной ситуации, прикрывайся "европейским"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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