Кабмін вирішив конкретизувати правила гри
Дивися повний текст В Україні запровадять європейську систему управління дорожнім господарством.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 09:53
В Україні запровадять європейську систему управління...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запровадять європейську систему управління дорожнім господарством.
Додано: Нед 06 тра, 2018 09:53
Судя потому,как после 4 лет "управления" государством,асфальт сегодня закатывют в лужи,заявления этого "хозяйственника" не более,чем очередной пиар.
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