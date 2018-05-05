Кабмін вирішив конкретизувати правила гри
Дивися повний текст В Україні запровадять європейську систему управління дорожнім господарством.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 09:53
В Україні запровадять європейську систему управління...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запровадять європейську систему управління дорожнім господарством.
Додано: Нед 06 тра, 2018 09:53
Судя потому,как после 4 лет "управления" государством,асфальт сегодня закатывют в лужи,заявления этого "хозяйственника" не более,чем очередной пиар.
Додано: Нед 06 тра, 2018 11:43
А еще качество используемого асфальта стало намного хуже. В моем городе на дороге которую заасфальтировали в 2016 году - в этом году верхний слой раскрошился и появились ямы. На сколько я помню, раньше такие разрушения происходили за вдвое больший срок.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 12:06
sena_2008atp, в Україні зараз будують дороги такими темпами і такої якості, як не будували з часів Київської Русі. Не побачити покращення дорожного будівництва може або сліпий, або зрадофіл-провокатор.
Додано: Нед 06 тра, 2018 12:07
RomanTik, за дороги "в вашєм городє" відповідає ваша місцева влада, яку ви вибрали. І якщо з ними щось не так, то кабмін вам нічим не допоможе і не повинен допомагати. Іншим разом оберіть собі іншого міського голову і міськраду.
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