Кабмін вирішив конкретизувати правила гри
Дивися повний текст В Україні запровадять європейську систему управління дорожнім господарством.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 09:53
В Україні запровадять європейську систему управління...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запровадять європейську систему управління дорожнім господарством.
Додано: Нед 06 тра, 2018 09:53
Судя потому,как после 4 лет "управления" государством,асфальт сегодня закатывют в лужи,заявления этого "хозяйственника" не более,чем очередной пиар.
Додано: Нед 06 тра, 2018 11:43
А еще качество используемого асфальта стало намного хуже. В моем городе на дороге которую заасфальтировали в 2016 году - в этом году верхний слой раскрошился и появились ямы. На сколько я помню, раньше такие разрушения происходили за вдвое больший срок.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 12:06
sena_2008atp, в Україні зараз будують дороги такими темпами і такої якості, як не будували з часів Київської Русі. Не побачити покращення дорожного будівництва може або сліпий, або зрадофіл-провокатор.
Додано: Нед 06 тра, 2018 12:07
RomanTik, за дороги "в вашєм городє" відповідає ваша місцева влада, яку ви вибрали. І якщо з ними щось не так, то кабмін вам нічим не допоможе і не повинен допомагати. Іншим разом оберіть собі іншого міського голову і міськраду.
Додано: Нед 06 тра, 2018 13:03
для порохобота отвечу - мер города не менялся уже лет 10, так что ваши домыслы что это его вина в качестве используемого асфальта - пук в лужу. Кстати и в обл. центре асфальт который клали прошлым летом - уже нуждается в ремонте. Тоже "голова" виноват?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Нед 06 тра, 2018 13:14
Re: В Україні запровадять європейську систему управління...
Не исключено, что "10 лет бессменный голова" и, вероятно, такой же горсовет, имеют непосредственное отношение к такому воровству на местах.
После децентрализации ответственность действительно несут только местные власти. При том, что они теперь действительно располагают в разы большими бюджетами. В ряде городов и городков масштабы ремонтов действительно выросли неимоверно. И дорог, и школ, и детских садов.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 13:52
RomanTik, от тому у вас і асфальт поганий, що ви мера не здатні поміняти. І так - асфальт, який кладуть у містах, кладуть на замовлення і за гроші місцевого бюджету. Про що, до речі, чітко і зрозуміло написано в тексті новини, яку ви намагаєтеся коментувати. "Прем’єр нагадав, що цього року розподіл відповідальності наступний: 123 000 км доріг місцевого значення – відтепер пряма відповідальність обласних держадміністрацій. За 46 985 км доріг державного значення відповідає «Укравтодор». А за 250 000 км доріг в населених пунктах відповідають органи місцевої влади, перш за все муніципалітети"
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