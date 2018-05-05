В Україні запровадять європейську систему управління...

se64plus написав:Сама по себе децентрализация не повлияет на качество дорог. Воровали "вверху" - будут воровать и "внизу". Пока не будет законодательно утверждено минимальное допустимое качество дорог, ниже которого их просто нельзя будет строить, ничего не поменяется.
В пример нужно брать израильскую модель - там государство платит компаниям-операторам дорог, которые дают гарантию на покрытие 10+ лет, и все недочеты эти компании исправляют за свой счет. Поэтому дороги у них идеальные - этим компаниям есть смысл сделать один раз "на века", и не переделывать каждый год.
У нас пока перспектив не видно на горизонте.
Нет так нельзя, а где тогда "рэхворматоры" будут деньги на хатынки брать, хотя они всегда могут увеличить долю отката за подряд