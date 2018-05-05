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В Україні запровадять європейську
систему управління...

В Україні запровадять європейську систему управління...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 15:38

  se64plus написав:Сама по себе децентрализация не повлияет на качество дорог. Воровали "вверху" - будут воровать и "внизу". Пока не будет законодательно утверждено минимальное допустимое качество дорог, ниже которого их просто нельзя будет строить, ничего не поменяется.
В пример нужно брать израильскую модель - там государство платит компаниям-операторам дорог, которые дают гарантию на покрытие 10+ лет, и все недочеты эти компании исправляют за свой счет. Поэтому дороги у них идеальные - этим компаниям есть смысл сделать один раз "на века", и не переделывать каждый год.
У нас пока перспектив не видно на горизонте.


Нет так нельзя, а где тогда "рэхворматоры" будут деньги на хатынки брать, хотя они всегда могут увеличить долю отката за подряд :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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