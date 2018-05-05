В Україні запровадять європейську систему управління...

Sharpe написав:
RomanTik, за дороги "в вашєм городє" відповідає ваша місцева влада, яку ви вибрали. І якщо з ними щось не так, то кабмін вам нічим не допоможе і не повинен допомагати. Іншим разом оберіть собі іншого міського голову і міськраду.
А зачем новому меру строить качественные дороги, если за один срок у власти можно наворовать себе и внукам на всю жизнь вперед, и потом передать борозды правления следующему? Система власти должна быть с контролем, обратной связью и наказанием, а не личностями у власти жонглировать.