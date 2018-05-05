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В Україні запровадять європейську
систему управління...

В Україні запровадять європейську систему управління...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 21:02

Re: В Україні запровадять європейську систему управління...

  Sharpe написав:RomanTik, за дороги "в вашєм городє" відповідає ваша місцева влада, яку ви вибрали. І якщо з ними щось не так, то кабмін вам нічим не допоможе і не повинен допомагати. Іншим разом оберіть собі іншого міського голову і міськраду.
А зачем новому меру строить качественные дороги, если за один срок у власти можно наворовать себе и внукам на всю жизнь вперед, и потом передать борозды правления следующему? Система власти должна быть с контролем, обратной связью и наказанием, а не личностями у власти жонглировать.
miroshnich007
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:45

Re: запровадять

  se64plus написав:государство платит компаниям-операторам дорог, которые дают гарантию на покрытие 10+ лет, и все недочеты эти компании исправляют за свой счет. Поэтому дороги у них идеальные - этим компаниям есть смысл сделать один раз "на века", и не переделывать каждый год.
У нас пока перспектив не видно

Может там компании существуют "века"?)
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:48

Re: система управління

  miroshnich007 написав:Система власти должна быть с контролем, обратной связью и наказанием, а не личностями у власти жонглировать.

А хватает ли тих коштив на дороги, мосты, путепроводы, переходы? школы, сады и пр.?
Нынче за бесплатно никто не работает.. и за качественно платить нужно много. другой мотивации нет
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:53

Что-то непонятно в чем "европейскость" и вообще о что конкретного имеется ввиду.
Могу подсказать Омеляну что Европа состоит из нескольких десятков государств, и в каждом из них своя система и правила игры в дорожном строительстве.
Так из какой страны и что намеревается заимствовать министр?
Хотя скорее всего всё как обычно - пустой треп ни о чем прикрытый словесными завесами о "европейской системе"
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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