В Україні запровадять європейську систему управління...

Додано: Пон 07 тра, 2018 09:53

Что-то непонятно в чем "европейскость" и вообще о что конкретного имеется ввиду.

Могу подсказать Омеляну что Европа состоит из нескольких десятков государств, и в каждом из них своя система и правила игры в дорожном строительстве.

Так из какой страны и что намеревается заимствовать министр?

Хотя скорее всего всё как обычно - пустой треп ни о чем прикрытый словесными завесами о "европейской системе"