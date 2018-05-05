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В Україні запровадять європейську систему управління...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 тра, 2018 21:02
Sharpe написав:
RomanTik, за дороги "в вашєм городє" відповідає ваша місцева влада, яку ви вибрали. І якщо з ними щось не так, то кабмін вам нічим не допоможе і не повинен допомагати. Іншим разом оберіть собі іншого міського голову і міськраду.
А зачем новому меру строить качественные дороги, если за один срок у власти можно наворовать себе и внукам на всю жизнь вперед, и потом передать борозды правления следующему? Система власти должна быть с контролем, обратной связью и наказанием, а не личностями у власти жонглировать.
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miroshnich007
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Додано: Пон 07 тра, 2018 09:45
se64plus написав:
государство платит компаниям-операторам дорог, которые дают гарантию на покрытие 10+ лет, и все недочеты эти компании исправляют за свой счет. Поэтому дороги у них идеальные - этим компаниям есть смысл сделать один раз "на века", и не переделывать каждый год.
У нас пока перспектив не видно
Может там компании существуют "века"?)
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sal
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Додано: Пон 07 тра, 2018 09:48
miroshnich007 написав:
Система власти должна быть с контролем, обратной связью и наказанием, а не личностями у власти жонглировать.
А хватает ли тих коштив на дороги, мосты, путепроводы, переходы? школы, сады и пр.?
Нынче за бесплатно никто не работает.. и за качественно платить нужно много. другой мотивации нет
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sal
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Додано: Пон 07 тра, 2018 09:53
Что-то непонятно в чем "европейскость" и вообще о что конкретного имеется ввиду.
Могу подсказать Омеляну что Европа состоит из нескольких десятков государств, и в каждом из них своя система и правила игры в дорожном строительстве.
Так из какой страны и что намеревается заимствовать министр?
Хотя скорее всего всё как обычно - пустой треп ни о чем прикрытый словесными завесами о "европейской системе"
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Shram
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Додано: Пон 07 тра, 2018 10:44
Хочется напомнить: "Я вам покажу как управлять" закончилось ремонтом менее 1% дорог Украины и строительством 0,3% в 2017. В этом году следующая фаза-распределение ответственности. Бесспорно система управления важна. Но информация не должна у людей вызывать ложных ожиданий. Для нормального функционирования дорожного хозяйства необходимо увеличение финансирования в ДЕСЯТКИ РАЗ. Ну возложат на Николаевскую область ответственность за 5-10 тыс км дорог и что,если во всей Украине за 2017 г. отремонтировано менее 1 тыс. км. Главный смысл снять ответственность с себя.
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nik1
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Додано: Пон 07 тра, 2018 17:38
nik1 написав:
Ну возложат на Николаевскую область ответственность за 5-10 тыс км дорог и что,если во всей Украине за 2017 г. отремонтировано менее 1 тыс. км. Главный смысл снять ответственность с себя.
Пятый раз для особо тугих уже отвечу я: ВСЕ ВОПРОСЫ К ИЗБРАННОЙ ВАМИ ЖЕ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ!
Пока в Киеве сотнями километров в год строят дороги и городской бюджет еле сводит концы с концами, местные бюджеты просто ничего не делают:
По ее словам, по состоянию на 1 января 2018 года на счетах Госказначейства местными бюджетами было размещено 55,4 млрд гривен.
“Удельный вес (в пассивах Госказначейства – ред.) занимают средства местных бюджетов. Более 55 миллиардов гривен – это те средства, которые остались не использованными по состоянию на 1 января 2018 года
… 95% местных бюджетов действительно являются прибыльными”, – сообщила Слюз. Также в течение 2017 года местные бюджеты разместили на депозитных счетах государственных банков 23,9 миллиарда гривен.
Хватит на царя надеяться
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myshapiton
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Додано: Пон 07 тра, 2018 17:41
Shram написав:
Что-то непонятно в чем "европейскость" и вообще о что конкретного имеется ввиду.
Да просто для "красного словца", чтоб "пипл схавал"
Всё IMHO
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