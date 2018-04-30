На автосалоні в Пекіні дебютувала нова марка електромобілів - SOL. Бренд належить німецькій групі Volkswagen і китайській JAC Motors.
Дивися повний текст Представлено нову марку автомобілів.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 09:57
Представлено нову марку автомобілів
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Дивися повний текст Представлено нову марку автомобілів.
Додано: Нед 06 тра, 2018 09:57
Неужели трудно разместить фото данного авто,если уж решили о нем написать.
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