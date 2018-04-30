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Представлено нову
марку автомобілів

Представлено нову марку автомобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:57

Представлено нову марку автомобілів

Пропонуємо до обговорення:
На автосалоні в Пекіні дебютувала нова марка електромобілів - SOL. Бренд належить німецькій групі Volkswagen і китайській JAC Motors.

Дивися повний текст Представлено нову марку автомобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:57

Неужели трудно разместить фото данного авто,если уж решили о нем написать.
sena_2008atp
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