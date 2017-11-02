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Середньомісячний дохід переселенця
менший за прожитковий...

Середньомісячний дохід переселенця менший за прожитковий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 10:09

Середньомісячний дохід переселенця менший за прожитковий...

Пропонуємо до обговорення:
Середньомісячний дохід на одного члена домогосподарства переселенця становить 2 239 грн. Він є нижчим за фактичний прожитковий мінімум – 3 215 грн. Про це свідчать результати опитування проведеного МОМ та Агентством ООН з питань міграції в березні 2018 року.

Дивися повний текст Середньомісячний дохід переселенця менший за прожитковий мінімум.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 10:09

Что это за "фактический прожиточный минимум"?
Moimir
 
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