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Середньомісячний дохід переселенця менший за прожитковий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 тра, 2018 10:09
Пропонуємо до обговорення:
Середньомісячний дохід на одного члена домогосподарства переселенця становить 2 239 грн. Він є нижчим за фактичний прожитковий мінімум – 3 215 грн. Про це свідчать результати опитування проведеного МОМ та Агентством ООН з питань міграції в березні 2018 року.
Дивися повний текст Середньомісячний дохід переселенця менший за прожитковий мінімум
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Додано: Нед 06 тра, 2018 10:09
Что это за "фактический прожиточный минимум"?
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