|
|
|
Середньомісячний дохід переселенця менший за прожитковий...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 тра, 2018 10:09
Пропонуємо до обговорення:
Середньомісячний дохід на одного члена домогосподарства переселенця становить 2 239 грн. Він є нижчим за фактичний прожитковий мінімум – 3 215 грн. Про це свідчать результати опитування проведеного МОМ та Агентством ООН з питань міграції в березні 2018 року.
Дивися повний текст Середньомісячний дохід переселенця менший за прожитковий мінімум
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 81768
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 06 тра, 2018 10:09
Что это за "фактический прожиточный минимум"?
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 493
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 тра, 2018 11:05
Они что, только безработных и пенсионеров учитывают?
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 88
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 06 тра, 2018 11:47
что уже говорить о пенсионерах получающих ~ 1500 грн. или им не нужны лекарства?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 1808
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 3360 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 тра, 2018 00:36
Уже прошло 4 года, так что эти выплаты вообще надо убрать. У пенсов- будут пенсионные, остальные- вперед потеть. Можно конечно держать на довольствии государства членов семей тех, кто в АТО воюет, не более. А то выходит как: молодняк кто не из зоны АТО- такие же голозадые как и те кто приехал из зоны АТО, т.е. переселенец, только молодняку никто не платит, а переселенец- получает на халяву бабосик, еще и хотят в городах обл. центров жить. Хочешь соц помощь- вперед в заброшенные сёла, и там получай надбавки, подымай село, не хочешь- ну ок, но прекратить выплаты. Сколько еще нужно кормить этих тунеядцев из бюджета, который наполняется обычными налогоплательщиками?
-
Reddick
-
-
- Повідомлень: 36
- З нами з: 08.12.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|404
|
|
|2
|461
|
|
|8
|843
|
|