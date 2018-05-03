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Зв'язком 4G вже скористались
понад 2,1 млн українців

Зв'язком 4G вже скористались понад 2,1 млн українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 10:51

Зв'язком 4G вже скористались понад 2,1 млн українців

Пропонуємо до обговорення:
Станом на початок травня зв'язком 4G в Україні скористались 2 млн 150 тисяч українців. Про це УНН повідомили у прес-службах українських операторів великої трійки.

Дивися повний текст Зв'язком 4G вже скористались понад 2,1 млн українців.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 10:51

"Воспользовались" - это как понимать??? Я переключил телефон в 4G, включил тест, увидел, что связь очень плохая, скорость не превышает 20Мб/с, выключил 4G и включил принудительно 2/3G... и это в центре Киева!!!
Так вот меня уже посчитали, что "воспользовался"??? Цирк...
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 11:59

  Watcher написав:"Воспользовались" - это как понимать??? Я переключил телефон в 4G, включил тест, увидел, что связь очень плохая, скорость не превышает 20Мб/с, выключил 4G и включил принудительно 2/3G... и это в центре Киева!!!
Так вот меня уже посчитали, что "воспользовался"??? Цирк...

Аналогично в Запорожье, только пришлось этот дивный 4G ещё поискать :)
По скоростям тоже аналогично. Что 4G, что 3G: 15-20МБит
Всё IMHO
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