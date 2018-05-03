Станом на початок травня зв'язком 4G в Україні скористались 2 млн 150 тисяч українців. Про це УНН повідомили у прес-службах українських операторів великої трійки.
Дивися повний текст Зв'язком 4G вже скористались понад 2,1 млн українців.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 10:51
Зв'язком 4G вже скористались понад 2,1 млн українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зв'язком 4G вже скористались понад 2,1 млн українців.
Додано: Нед 06 тра, 2018 10:51
"Воспользовались" - это как понимать??? Я переключил телефон в 4G, включил тест, увидел, что связь очень плохая, скорость не превышает 20Мб/с, выключил 4G и включил принудительно 2/3G... и это в центре Киева!!!
Так вот меня уже посчитали, что "воспользовался"??? Цирк...
Додано: Нед 06 тра, 2018 11:59
Аналогично в Запорожье, только пришлось этот дивный 4G ещё поискать
По скоростям тоже аналогично. Что 4G, что 3G: 15-20МБит
Всё IMHO
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