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Мільярд гривень аліментів
стягнули з початку року - Мінюст

Мільярд гривень аліментів стягнули з початку року - Мінюст
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 12:13

Мільярд гривень аліментів стягнули з початку року - Мінюст

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.

Дивися повний текст Мільярд гривень аліментів стягнули з початку року - Мінюст.
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Скоро количество браков пойдёт на убыль :) И пойдёт новый виток "всё пропало" :)
darkangel
 
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Ну да, браки создают, чтобы потом алименты не платить. А раз надо будет платить, то лучше и не жениться.
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 15:28

  yevgenmuza написав:Ну да, браки создают, чтобы потом алименты не платить. А раз надо будет платить, то лучше и не жениться.

нет конечно, но пока детей будут оставлять в 90 % случаев - матери, а не отцу, то зачем мужчине вообще этот брак нужен? чтобы при разводе потерять 50% совместно нажитого и в случае детей по умолчанию стать плательщиком алиментов? Если можно просто сожительствовать и потом в случае расставания - алименты платить и так и так придется, но зато не будет проблем с дележом имущества и процедурой развода?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
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