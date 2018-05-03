Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.
Дивися повний текст Мільярд гривень аліментів стягнули з початку року - Мінюст.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 12:13
Мільярд гривень аліментів стягнули з початку року - Мінюст
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мільярд гривень аліментів стягнули з початку року - Мінюст.
Додано: Нед 06 тра, 2018 12:13
Скоро количество браков пойдёт на убыль :) И пойдёт новый виток "всё пропало" :)
Додано: Нед 06 тра, 2018 15:04
Ну да, браки создают, чтобы потом алименты не платить. А раз надо будет платить, то лучше и не жениться.
Додано: Нед 06 тра, 2018 15:28
нет конечно, но пока детей будут оставлять в 90 % случаев - матери, а не отцу, то зачем мужчине вообще этот брак нужен? чтобы при разводе потерять 50% совместно нажитого и в случае детей по умолчанию стать плательщиком алиментов? Если можно просто сожительствовать и потом в случае расставания - алименты платить и так и так придется, но зато не будет проблем с дележом имущества и процедурой развода?
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