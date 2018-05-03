Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції.
Дивися повний текст Мільярд гривень аліментів стягнули з початку року - Мінюст.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 06 тра, 2018 12:13
Мільярд гривень аліментів стягнули з початку року - Мінюст
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мільярд гривень аліментів стягнули з початку року - Мінюст.
Додано: Нед 06 тра, 2018 12:13
Скоро количество браков пойдёт на убыль :) И пойдёт новый виток "всё пропало" :)
Додано: Нед 06 тра, 2018 15:04
Ну да, браки создают, чтобы потом алименты не платить. А раз надо будет платить, то лучше и не жениться.
Додано: Нед 06 тра, 2018 15:28
нет конечно, но пока детей будут оставлять в 90 % случаев - матери, а не отцу, то зачем мужчине вообще этот брак нужен? чтобы при разводе потерять 50% совместно нажитого и в случае детей - по умолчанию стать плательщиком алиментов? Если можно просто сожительствовать и в случае расставания, алименты платить и так и так придется, но зато не будет проблем с дележом имущества и процедурой развода?
Востаннє редагувалось RomanTik в Нед 06 тра, 2018 17:53, всього редагувалось 1 раз.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Нед 06 тра, 2018 17:09
У кого то из Финансов это больной вопрос ? Чуть ли не каждые 2-3 дня об алиментах.
Додано: Нед 06 тра, 2018 17:42
Re: Мільярд гривень аліментів стягнули з початку року - Міню
Нашли врагов народа - алиментщиков, ату их...
Если бы они с таким же усердием долги по зарплатам выбивали и с распилом боролись. Тогда может и алиментщиков меньше стало.
Додано: Нед 06 тра, 2018 18:31
Re: Мільярд гривень аліментів стягнули з початку року - Міню
Вообще реально звучит как бред.
Ставить тему алиментов при возможном разводе если уже будут дети как фактор женится или нет - это уже четко говорит о том, что этот брак не нужен никому
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
|