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Мільярд гривень аліментів
стягнули з початку року - Мінюст

Мільярд гривень аліментів стягнули з початку року - Мінюст
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:57

Петренка отдохнул и опять давай пиарится. Интересно, а сколько стоит вся эта его заказуха налогоплательщикам? Не из своего же кармана он платит.

Министр Петренка, зачем лгать? Поинтересуйся у подчиненных - откуда у исполнительной службы данные об оплате алиментов? Подобных данных у них не было, нет и не будет - это не госказначейство.

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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:18

  LOKY написав:Люди женяться потому что хотят быть вместе и любят друг друга. А если человек изначально уже планирует кому-что достанется при разводе, с кем будет ребенок и какие алименты надо платить то тогда этот брак пропащий изначально да и кому такой муж нужен вообще, ровно как и жена.

Спірне твердження. Деколи одружуються якраз, щоб захопити майно, використовуючи дітей, як важіль впливу. І тому домовленість "на берегу" ( в шлюбному д-рі,...) про розподіл майна при розлученні, з ким діти,.... якраз і тримає людей в рамках і захищає обидві сторони. А "хотят быть вместе и любить друг друга" - сьогодні почуття є, завтра ......
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:28

Re: Мільярд гривень аліментів стягнули з початку року - Міню

  LOKY написав:Люди женяться потому что хотят быть вместе и любят друг друга. А если человек изначально уже планирует кому-что достанется при разводе, с кем будет ребенок и какие алименты надо платить то тогда этот брак пропащий изначально да и кому такой муж нужен вообще, ровно как и жена.

По статистике вероятность распада брака - 50%. Не думать о поледствиях события, вероятность которого 1/2 - удел весьма недальновидных людей. Впрочем, у таковых, как правило, нет и имущества, которое можно было бы делить, так что картина вполне консистентна.
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